Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 16 al 22 de junio

El amor, el dinero y la salud durante la semana del 16 al 22 de junio, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Algunos problemas que parecían eternos se arreglarán a mediados de la semana; las espinas de las rosas no le dejarán más heridas; qué alivio respirar con tranquilidad… Usted afirmará que hay milagros y se equivocan quienes sostienen que no es así. El panorama es alentador, pero no solo cuenta el milagro ¿En dónde queda su esfuerzo heroico?

Tarot para Libra

Por la terquedad usted puede perseverar en la equivocación… Si lo ven dar tumbos, a riesgo de bordear el precipicio, muchos no lo previenen; los llamados que podrían hacerle a la sensatez serían inútiles, eso dicen… En fin, tiene oídos sordos si sus interlocutores le hablan a modo de regaño en un tono reprobador, agrio; el tono amable es el mejor antídoto contra su terquedad.

Tarot para Escorpion

Palabras solo palabras, “ese inagotable flujo de palabras”, es lo que oye… Para no contribuir al exceso se calla; algunos se lamentan, consideran que usted tiene mucho que aportar por su conocimiento sobre diversos temas y su criterio agudo, del que no hace alarde. En muchos lados se habla con ligereza de lo que pasa y del prójimo: esta es la regla que usted no sigue.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí