Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 16 al 22 de junio

El amor, el dinero y la salud durante la semana del 16 al 22 de junio, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

A modo de consolación usted dice que todo está al revés, lo cual no es excusa para no resolver sus problemas; la catarata ruge y es urgente encontrar soluciones, sin dejar que el tiempo pase… No sirve hablar sobre el futuro mientras en el presente ocurren toda suerte de calamidades, que no se arreglarán por arte de magia. En consecuencia, actuará el lunes a primera hora.

Tarot para Cáncer

Por la forma cómo va el mundo no hay muchas cosas qué celebrar, esto sostienen varias personas con desaliento… La violencia la atizan y continúa en manos de fanáticos que acaban con miles de personas; las matan a sangre fría: es la triste realidad. La muerte avanza, convence a multitudes de sus motivos siniestros. Para atajarla hay que anteponer las razones de la vida, usted cree en esto.

Tarot para Leo

Un coro de voces sostiene que los problemas están claros; para usted, en cambio, los problemas no se muestran como son, se maquillan según conviene, el tapen tapen, se fabrican cortinas de humo… También habría que reconocer los errores, sin culpar al primero que pase por el lado; esta costumbre cómoda se volvió natural y nada se arregla así. Insistirá en esto.

