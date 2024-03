Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 17 al 23 de marzo

Tarot gratis para la semana del 17 al 23 de marzo. Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Usted examina las palabras para que no le digan mentiras; revisa cualquier documento con el fin de que después no aparezcan frases que signifiquen otra cosa y no detectó a tiempo; todo para no caer en el engaño… Como su pareja sí le inspira confianza podría repetir con César Vallejo: “Confianza en el anteojo, no en el ojo. En la escalera, más nunca en el peldaño. Y en ti solo, en ti solo, en ti solo”.

Tarot para Libra

Varios de los problemas que creía solucionados lo jalan… De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, explorará en su interior, en silencio, sin salir corriendo. Volverá al análisis para descubrir de pronto cosas que no le gustan: es el riesgo. Durante la semana vivirá adentro, muy adentro de sí mismo. Ir al fondo de los problemas alivia.

Tarot para Escorpión

Se acerca la Semana Santa… En su inconsciente, igual que en el imaginario colectivo, esta se asocia al color morado, telas y ornamentos morados; al sonido de la matraca que se oye el jueves y viernes Santos en las procesiones que recorren trayectos espinosos; a cierto temor que inunda el aire. Ojalá la próxima Semana Santa convoque a la esperanza más que al sufrimiento, ojalá.

