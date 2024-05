Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 19 al 25 de mayo

Tarot de Mavé lectura de cartas gratis. Foto: Archivo Particular

Tarot para Acuario

En vista de que la realidad llega a totazos usted se ha vuelto un mago en darle la vuelta a los problemas, hasta encontrar la salida. Muchas veces siente que todos estamos debajo de una carpa de circo en la que suceden cosas inimaginables e injustificables ¿El mundo se volvió así o ha sido siempre así? Esto es lo que se pregunta.

Tarot para Piscis

Ve el regocijo que produce un acontecimiento mundial como los juegos olímpicos; ve en la televisión muchas personas orgullosas y felices que esperan en Marsella la llegada de la llama olímpica que está cruzando el Mediterráneo en un antiguo velero… Y no entiende como muy cerca de este júbilo sigue pasando la guerra: estos son los contrastes del mundo actual.

Tarot para Aries

De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, guarda secretos; es una persona que despierta confianza y no la traiciona. Todos necesitamos hablar y mucho sobre nuestras cosas más allá de la violencia, la corrupción y la sin salida. Quienes le confían problemas, amores y deseos, están seguros de que no contará por ahí lo que no debe… Usted oye.

