Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 19 al 25 de mayo

Tarot de Mavé lectura de cartas gratis. Foto: Archivo Particular

Tarot para Tauro

En vista de que las chispas prenden el ambiente, su decisión de no atizar los conflictos es considerada. Para que la locura no se extienda, escucha con cabeza fría sin planes concebidos de antemano ni prejuicios, sin salir a pelear en el ring, como si todo fuera pelear. Después de la escucha paciente -sin importar el tiempo invertido- encuentra soluciones geniales. Algunos tratan de sacar ventaja de su pacifismo…

Tarot para Géminis

El tiempo pasa rápido… Usted no ha frenado sus proyectos, ha seguido con disciplina y fe, convencido de que “no hay mal que dure cien años”. En algún momento este mundo, que da vueltas locas, irá hacia la cordura. A lo mejor esto es invocar el pensamiento mágico pero es su manera de no perder el coraje. Y se vale.

Tarot para Cáncer

Moverse entre tanta confusión y llegar a la noche con ganas de gritar, esto no es vida. Con un presente tan convulsionado ¿Quien está planeando el futuro? Usted no perderá de vista el largo plazo; está pensando qué quiere hacer más adelante y cómo ir hacia allí. El futuro, que llegará como aire fresco, no lo encontrará con los brazos cruzados. Había caído en el sopor por las embestidas del pesimismo.

