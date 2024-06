Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 2 al 8 de junio

Descubra qué le deparan las cartas de esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Varios hacen maletas para hacer una pausa en el ajetreado vivir; junio es un mes de vacaciones que ojalá conduzca a un nuevo paisaje más tranquilo y alegre. Frente a la mayoría de los acontecimientos usted no puede hacer nada; está agotado de hacer fuerza; está harto también de discusiones tormentosas que son acusaciones y baldes de agua sucia sobre las cabezas. El mes de junio marcará un nuevo rumbo.

Tarot para Capricornio

Está pensando que sus dolores recurrentes tienen una base emocional. Pueden ocultar sentimientos fuertes que no se ha atrevido a reconocer ni a expresar como los que le han producido, por ejemplo, las deslealtades de algunas personas que no han respondido a su cariño verdadero, lo han dejado solo… La deslealtad no está en su código ético.

Tarot para Acuario

Se volvió costumbre minimizar todo: si la montaña se cae, se cae a medias, si el cielo se oscurece, es solo una parte, si las personas se portan deliberadamente mal, no importa, tiene consecuencias menores. Usted se aparta de esta actitud reduccionista que favorece estar en las nubes y muestra la otra cara de las situaciones, en una realidad compleja y pesada, que no es fácil.

