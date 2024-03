Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 3 al 9 de marzo

Tarot para la semana del 3 al 9 de marzo Foto: Archivo

Tarot para Virgo

El mundo al revés… Varios resaltan su manera de referirse a cualquier suceso con originalidad y humor, a sabiendas de que el humor siempre da otra perspectiva sobre los problemas. Mientras tanto, usted siente que el pozo de su creatividad se agota y aparecerá en el fondo la tierra cuarteada. No ve que sus análisis sean innovadores, no ve que refresquen sus ideas y amplíen el horizonte! Está muy equivocado!

Tarot para Libra

Lo que usted hace no es poca cosa a pesar de que no se trate de megaproyectos ambiciosos, de interés global para cambiar el mundo. De acuerdo con el As de bastos, seguirá en sus pequeñas cruzadas, que no lo son, y teniendo en cuenta su disciplina, sin duda serán más efectivas que las cruzadas de quienes pretenden cambiar el rumbo de las estrellas.

Tarot para Escorpión

Estar enamorado se debe resaltar hoy cuando lo importante de la vida se ignora y pasan a primer plano el nerviosismo de los mercados, lo que se llama “política”, el acomodamiento de las grandes potencias, etcétera… Usted está enamorado y como dice el poema de Borges: “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo… Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria”.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí