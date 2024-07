Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 30 de junio al 6 de julio

El amor, el dinero y la salud durante la semana del 30 junio al 6 de julio, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Capricornio

Qué tal si usted da el primer paso en el amor y no sigue cavilando en si será correspondido o no… La manera de no alentar fantasías vanas es revelar sus sentimientos y que pase lo que ha de pasar: esto será mejor que permanecer en el limbo en donde se muerde los labios. Y pasarán cosas buenas, como anuncia el tres de copas del Tarot.

Tarot para Acuario

Algunos piensan que desistió de sus proyectos en un acto de sensatez… Y no es así, los sigue considerando válidos, urgentes. Está tomando distancia para hacer los cambios necesarios; no quiere caer en las garras de la terquedad sin considerar lo que ocurre a su alrededor, sin atender observaciones y sin tener la humildad de reconocer que no se las sabe todas. A pesar de sus años y de su experiencia, le falta mucho por aprender.

Tarot para Piscis

Usted se detiene en los pocos rincones bellos de la ciudad y en la generosidad de muchas personas. También reflexiona sobre el arte que en sus distintas expresiones enaltece el espíritu y es una forma de resistencia contra la violencia y la muerte. Y hace esto para llenar de sentido el paso por este mundo que jamás puede ser anodino.

