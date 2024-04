Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 31 de marzo al 6 de abril

Tarot de Mavé gratis para la semana del 31 de marzo al 6 de abril. Foto: archivo

Tarot para Capricornio

La realidad está cambiando bruscamente, mañana no se sabe; usted tiene mucho afán por concretar sus proyectos. A pesar de que es un observador atento se le están pasando por alto varios detalles que debería tener en cuenta con el fin de tomar buenas decisiones. Así las cosas, no sólo sirve fijarse juiciosamente en lo que lee; necesita sentir la atmósfera de su trabajo.

Tarot para Acuario

Llenarse de trabajo hasta quedarse sin respiro, hacerse el loco como si no pasara nada, es lo que aconsejan muchas personas. Según dicen esta es la forma de no enloquecer debido a las trifulcas que todos padecemos diariamente. Para usted es urgente hacer algo, lo que pueda, en su pequeño radio de acción, con el fin de contribuir a que el caos no sea tanto. Y tiene razón.

Tarot para Piscis

Usted no se esconde como tantos que pasan por el lado de los problemas. Tiene fama de valiente, no le teme a nada. Esta semana necesita abrir bien los ojos y analizar con una buena dosis de escepticismo todo lo que le dicen.. No le corresponde ser el más ingenuo; sería todavía peor quedar amarrado en la cadena de problemas sin solución ¿Qué piensa?

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí