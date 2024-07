Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 7 al 13 de julio

El amor, el dinero y la salud durante la segunda semana de julio, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Cáncer

Después de varias encrucijadas –estaba en busca de respuestas, lleno de dudas, no sabía qué hacer-, esta semana será luminosa… Usted enfrentará la complicación del mundo con optimismo; pasarán cosas buenas, esperadas desde hace mucho tiempo; las había descartado. Una voz le confirmará desde adentro que sí se puede.

Tarot para Leo

Los temas polémicos incendian el ambiente, sofocan y producen malos ratos. Antes usted era comunicativo, tenía palabras a flor de labios, pero se volvió muy callado… Mira a sus interlocutores con atención, sin decir nada; solo mueve la cabeza en señal de asentimiento. Lo asusta que este tiempo lleno de calamidades estimule la ira, que se riega como pólvora. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Virgo

Seguirá con sus proyectos sin importar el tiempo; si es más del planeado, no importa, no tiene afán. No quiere abandonarlos en la mitad del camino o en manos de otros, que después reclamarán la autoría. Ha descubierto cómo algunos que están de su lado, aparentemente, no son leales. Usted sabe quienes son… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

