Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 9 al 15 de junio

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Algunas personas que estuvieron muy cerca en el pasado hoy no están ¿Cómo pasó esto? Estuvieron a su lado, compartieron su intimidad, lo cual no es fácil, y conocieron varios de sus secretos… En la lejanía dichas personas no saben qué piensa, cómo está, ni cuáles son sus preocupaciones y anhelos… Resolverá, entonces, si corre a buscar a los viejos conocidos o los deja en el olvido.

Tarot para Capricornio

Piensa en varias personas mayores que no son inseguras, a pesar de que siguen dudando sobre lo que piensan y sienten, sobre cómo viven… Usted se da cuenta entonces de que la vida es una cadena de preguntas que a veces no tienen respuesta. Supone también que varios conocidos están llenos de certezas, pero quien sabe… Las dudas se agolpan en su mente.

Tarot para Acuario

Ha pasado cosas por alto en su vida amorosa; son menores, eso se dice, con el fin de no pensar, pero no puede disimular la preocupación cuando algunos le preguntan qué le pasa. Los reclamos y las ausencias atraviesan los días como cuchillos que cortan y sería sano no pasar por encima, sin reflexionar. De acuerdo con el tres de copas del Tarot, está a tiempo de arreglar las cosas.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí