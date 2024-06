Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 9 al 15 de junio

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

Usted tiene clara la participación de los demás en algunos problemas recientes: lo pusieron contra la pared, no pudo actuar con libertad y todo empeoró… El ocho de bastos del Tarot, habla de mirar a fondo con el fin de entender ¿Por qué no fue firme e impulsó las cosas en otra dirección? ¿Contribuyó al desastre? Esta vez, en el centro de su análisis no estará la actuación de los demás sino la suya.

Tarot para Cáncer

Ante el afán de tomar decisiones usted está a favor de tener más tiempo con el fin de analizar las circunstancias -muy cambiantes- y pensar… Aunque su propuesta de lentitud no tiene acogida, está seguro de que es necesaria ahora más que nunca. Es irresponsable tomar decisiones de peso a ciegas sin tener la información suficiente, la esconden por razones de conveniencia.

Tarot para Leo

En la medida en que aparecen sus recuerdos de pequeñas y grandes historias que no se repetirán, le preocupa caer en la nostalgia… Dejará de hacerlo al ver cómo sus ejercicios de memoria que traen del pasado al presente amores correspondidos, éxitos profesionales y arriesgadas excursiones vitales, son el mejor estímulo para seguir por los caminos de la vida.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí