Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

Virgo: No puede alejar de su mente los desastres de la realidad, que no es el jardín del Edén; no lo dejan pensar y hieren su imaginación… En sus conversaciones con familiares y amigos ha confirmado cómo a varios, más de los que creía, también les pasa lo mismo. Se preocupan por lo que sucede, no son indiferentes.

Foto: Archivo Particular