Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ESCORPIÓN: Usted revisa todo y encuentra errores garrafales por premura e improvisación. Es riguroso con el lenguaje; usa las palabras para decir lo que quiere con exactitud. Y hace lo mismo con la escritura; no puede grabar la estupidez en letras de molde. Le dicen que no delega porque no confía en nadie… En su trabajo, ante la catarata de errores, es claro que no le conviene delegar…

Foto: Cortesía