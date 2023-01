Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

TAURO: Seguir en su relación amorosa con las mismas preguntas sin respuesta y el peso que lleva sobre los hombros… Esto lo ha pensado durante el primer mes del año, en el que se levanta el telón… Usted no quiere convertirse en víctima, pero los miedos, algunos reales, otros no, se agolpan y le impiden empezar un nuevo camino… No es opción pedir consejo: desde hace tiempo sabe qué hacer…

Foto: Cortesía