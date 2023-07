Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ARIES: Usted “camina lerdo como perdonando el viento”… Las cosas afuera no están claras; es difícil saber qué puede pasar, hay especulaciones, vaticinios… Además, no está seguro de lo que quiere, tiene dudas; su intuición está como un tigre al acecho. Y le dice que la última propuesta de trabajo no es transparente, de manera que no puede aceptarla con la mitad de la circunferencia…

Foto: Cortesía