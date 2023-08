Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ACUARIO: Tiene el agüero de que si menciona sus proyectos, estos no resultan; por eso los mantiene en reserva. También tiene un amor secreto, que no confiesa por miedo a que sus sentimientos no sean correspondidos… A pesar de que se le acaba la calma, usted no puede vencer su mutismo… Tantos secretos lo hacen una persona inescrutable ¿Qué piensa?

Foto: Cortesía