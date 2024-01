GÉMINIS: Usted no seguirá el ejemplo de los eternos buscadores de pleitos; su distancia con estos personajes es total. A veces por evitar conflictos no dice nada y los camorristas de oficio hacen de las suyas… Esta semana se opondrá a lo que no le parece, pondrá límites, se defenderá. Y cuando se encienda la polémica y empiecen las malas maneras y los gritos, dirá con tranquilidad que las cosas no son así, nada se resuelve así.

Foto: Cortesía