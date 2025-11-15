Horóscopo diario gratis para hoy 15 de noviembre del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Cortesía

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tal vez las cosas no salgan como esperas y alguien te decepcione. No te quedes en esa situación y recuerda que eso hace parte de la condición humana.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Si vas a hacerle caer en cuenta a alguien de sus errores emocionales, hazlo desde el respeto, no señales con el dedo y acompaña el proceso sin castigar.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy puede que la energía no fluya del todo a tu favor, así que procura mantener la armonía interior.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu energía necesita transformarse porque te estás irritando por cosas menores. Respira, no dejes que el mal humor te robe la paz.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Eres experto en escuchar a los demás y dejarte a un lado. Es hora de que trabajes en ti, te necesitas.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu nerviosismo podría alterar tu equilibrio emocional y afectar tus relaciones. Busca serenidad antes de reaccionar.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Alinea tus pensamientos con tus acciones y todo fluirá mejor. Un día dices una cosa y al otro, cambias de opinión.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tus tensiones internas pueden llevarte a discusiones innecesarias. Mide tus palabras con tu familia, te estás llevando a todos por delante.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Deja que la curiosidad y las nuevas experiencias te devuelvan la motivación. No busques culpables, vuelve a sonreír.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Llegó la hora de abrir las alas. Ya nada te impide hacerlos, libera el miedo acumulado y ve a triunfar sin pensar en los demás.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Abrir tu corazón te evitaría tantos altibajos emocionales. Libérate de la angustia del pasado, no hay que abrirle la puerta a nadie.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás saturado y necesitas desconectarte. No te refugies más en el trabajo por no ser capaz de entender que hay vida más allá de una pantalla.

Ángel del día: Uriel

