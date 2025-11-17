Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Tarot de Mavé

Horóscopo diario gratis para hoy 17 de noviembre del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 05 de noviembre del 2025.

Artemisa
17 de noviembre de 2025 - 03:48 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aries (21 de marzo a 20 de abril)

Si buscas tranquilidad, evita indagar demasiado. No todas las respuestas son necesarias. Número del día: 4

Tauro (21 de abril a 21 de mayo)

Elegir la paz por encima del apego fue un gran acto de valentía. Aunque duela, el universo prepara para ti caminos mucho más luminosos. Número del día: 10.

Géminis (22 de mayo a 21 de junio)

Las acciones pueden alejar más que la distancia. Ya sabes qué decisión debes tomar, ahora mismo, la duda solo es tu enemiga. Número del día: 13

Cáncer (21 de junio a 23 de Julio)

Deja de huir del silencio y enfrenta el duelo con comprensión. Solo así podrás sanar y seguir adelante. Número del día: 8

Leo (24 de julio a 23 de agosto)

Lastimaste a dos personas por no ser capaz de quedarte en soledad. Te sientes apagado y fuiste tú quien perdió. Número del día: 5

Virgo (24 de agosto a 23 de septiembre)

A veces es mejor que guardes silencio con lo que ves. La gente está perdiendo confianza en ti por parecer “chismoso”. Número del día: 0

Libra (24 de septiembre a 23 de octubre)

Esta semana será decisiva en tu entorno laboral. Ahora más que nunca debes mostrarte. Priorizarte no es tu culpa. Número del día: 3

Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

Demasiada angustia innecesaria. La cabeza te está ganando esta guerra. Hay que soltar eso que solo te causa tristeza para avanzar.

Número del día: 1

Sagitario (23 de noviembre a 21 de diciembre)

Si no hay conexión con esa persona que creías importante, suéltala con dignidad y deja que llegue alguien que si valore tus sentimientos. Número del día: 10

Capricornio (22 de diciembre a 20 de enero)

Tu testarudez emocional te está pasando factura, tienes que aprender a elegir mejor tus vínculos. Número del día: 6

Acuario (21 de enero a 19 de febrero)

La rabia se disipa, pero la decepción deja huellas. Si sientes que algo se quebró, no le des más mente a lo que solo es importante para ti. Número del día: 8

Piscis (21 de febrero a 20 de marzo)

Soltar de verdad abre las puertas a lo nuevo. Las cosas dependen exclusivamente de ti, pero debes manejar este “vehículo” sin presiones y sin emociones temporales. Número del día: 3

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo gratis

Horóscopo Artemisa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.