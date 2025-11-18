Horóscopo para hoy 18 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Todo se trata de asumir tus emociones con responsabilidad, no puedes ir perjudicando al mundo porque un día sabes qué hacer y al otro día te arrepientes.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Hay que descubrir por qué quieres volver a un pasado que solo te hace sentir triste. Salir corriendo por infelicidad no puede ser la respuesta.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
El caos va a empezar a hacer de las suyas porque dijiste mentiras. Llegó la hora de asumir la verdad.
Color del día: Negro
Tauro (21 abril - 21 mayo)
El progreso está frenado, así que si no sueltas cadenas emocionales, otros procesos se van a ver afectador. Es tiempo de abrir las alas.
Color del día: Morado
Géminis (22 mayo - 21 junio)
La paciencia se esfumó hace varios meses. Hay que reenfocar la energía y establecer nuevas prioridades. Hazlo por ti, no por los demás.
Color del día: Verde
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tiendes a complicar tus vínculos al confundir fantasías con realidad. Mantente con los pies en la tierra, la estabilidad te dará la paz que buscas.
Color del día: Azul
Leo (24 julio - 23 agosto)
Podrías sentirte sobrecargado por las exigencias ajenas. Es momento de enfocarte en ti y dejar de poner las necesidades de otros por encima de las tuyas.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tu inestabilidad proviene de la falta de claridad en tu entorno. Usa tu intuición para encaminarte con seguridad y sin miedo.
Color del día: Gris
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Intentar dominar o provocar celos en tu pareja solo generará discusiones. ¿Para qué le buscas la caída a esa persona especial, solo porque estás aburrido? .
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Te enfrentarás a un tiempo de cambios que te sorprenderán. Estás muy cansado, no te sientes cómodo y eso puede hacer que tomes decisiones apresuradas.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Las ganas se agotan y cuando no hay interés es peor. Ya diste todo, es hora de retirarte, va a doler, pero es lo mejor.
Color del día: blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
La clave esta semana es apoyar a alguien que te necesita, escuchándolo. La sabiduría puede cambiar malos pensamientos.
Color del día: Café
