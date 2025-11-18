Horóscopo para hoy 18 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Cortesía

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Todo se trata de asumir tus emociones con responsabilidad, no puedes ir perjudicando al mundo porque un día sabes qué hacer y al otro día te arrepientes.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay que descubrir por qué quieres volver a un pasado que solo te hace sentir triste. Salir corriendo por infelicidad no puede ser la respuesta.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

El caos va a empezar a hacer de las suyas porque dijiste mentiras. Llegó la hora de asumir la verdad.

Color del día: Negro

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El progreso está frenado, así que si no sueltas cadenas emocionales, otros procesos se van a ver afectador. Es tiempo de abrir las alas.

Color del día: Morado

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La paciencia se esfumó hace varios meses. Hay que reenfocar la energía y establecer nuevas prioridades. Hazlo por ti, no por los demás.

Color del día: Verde

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tiendes a complicar tus vínculos al confundir fantasías con realidad. Mantente con los pies en la tierra, la estabilidad te dará la paz que buscas.

Color del día: Azul

Leo (24 julio - 23 agosto)

Podrías sentirte sobrecargado por las exigencias ajenas. Es momento de enfocarte en ti y dejar de poner las necesidades de otros por encima de las tuyas.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tu inestabilidad proviene de la falta de claridad en tu entorno. Usa tu intuición para encaminarte con seguridad y sin miedo.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Intentar dominar o provocar celos en tu pareja solo generará discusiones. ¿Para qué le buscas la caída a esa persona especial, solo porque estás aburrido? .

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Te enfrentarás a un tiempo de cambios que te sorprenderán. Estás muy cansado, no te sientes cómodo y eso puede hacer que tomes decisiones apresuradas.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las ganas se agotan y cuando no hay interés es peor. Ya diste todo, es hora de retirarte, va a doler, pero es lo mejor.

Color del día: blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

La clave esta semana es apoyar a alguien que te necesita, escuchándolo. La sabiduría puede cambiar malos pensamientos.

Color del día: Café

