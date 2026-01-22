Lectura de cartas para Cáncer, Leo, Virgo, Libra y más

SAGITARIO: En un momento sintió que los problemas eran muy difíciles de resolver; adquirió después nuevos bríos; no permitirá que el techo le caiga encima y lo aplaste. Buscará salidas inteligentes con mucha serenidad; no se quedará en el rincón con los brazos cruzados, aguantando los autoritarismos de quienes abusan del poder, sobre la base de que aquí mando yo. Velas rojas, muchas velas rojas. Foto: Archivo Particular

Tarot para Cáncer

Algunos vaticinan con preocupación distintas complicaciones que recaerán sobre todos: más violencia y atropello, cínicos y corruptos, desquiciados que hacen de la suyas ante la mayoría indefensa. Intuyen que lo peor está por venir y hacen demasiadas preguntas que no tienen respuesta… No se puede vivir con tanto pesimismo: esto es lo que usted cree. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

De acuerdo con el As de oros del Tarot, usted le dará la vuelta a los sucesos menos afortunados para encontrarles el lado bueno; este será un verdadero trabajo de alquimista con el fin de conjurar la desesperanza, tan común en estos días. Le preocupa, eso sí, mostrar una ingenuidad tonta en su empeño por rescatar lo valioso debajo de tanta basura… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

Tarot para Virgo

Hasta no ver cómo se desarrollarán los últimos acontecimientos, sus colegas se niegan a empezar nuevos proyectos. Y mientras tanto qué, usted se pregunta y pregunta. Y considera que es urgente moverse, cuanto antes mejor, con el fin de tomar ventaja de las circunstancias presentes que nos muerden los talones. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Libra

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, regresar a las urgencias y tareas de la cotidianidad, le está produciendo escozor; su primer impulso es salir corriendo… Los comienzos de año siempre le han parecido difíciles y este empezó haciendo mucho ruido… No quiere perder la cabeza y tampoco la esperanza. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Escorpión

Usted era una persona aferrada a la rutina; así se sentía segura y muy cómoda, a pesar de que se aburría… Después de la pandemia, un punto de quiebre para la humanidad entera, descubrió con ingenio nuevas formas de ser y estar. Esta semana seguirá con los descubrimientos pues la Rueda de la Fortuna, el arcano número X, en el centro de su Tarot, anuncia movimientos telúricos. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

Tarot para Sagitario

Necesita saber por dónde seguir; a veces lo ve clarísimo pero otras veces no tiene idea… Se trata de ir paso a paso, en consonancia con el tiempo, igual que en una larga meditación. No puede dar pasos en falso; es mucho lo que está en juego. Es conveniente, entonces, analizar todas las posibilidades con cabeza fría, tomar decisiones, esperar. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.