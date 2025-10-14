Tarot de Mavé del 13 al 19 de octubre: lectura para Libra, Escorpión, Sagitario y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Libra

Sus nervios como púas; usted no puede convertir el cielo en un infierno… No se empeñará en tener la razón; reconocerá argumentos más convincentes que los suyos y también el poder incontrovertible de los hechos. Ante varios despropósitos que seguirán sucediendo controlará sus emociones y le hará un gran favor al bienestar colectivo. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Escorpión

En vista de que el último trimestre del año empezó, usted tomará decisiones con tino y confianza en los resultados. Bienvenida la crítica constructiva y oídos sordos para los comentarios fuera de lugar; sabe qué malas lenguas los pronuncian y de dónde vienen. De la persona dudosa no queda rastro; su imagen ahora es la de alguien resuelto, con ánimo vencedor. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Sagitario

Considera que su defecto capital es dedicarse a muchas cosas al mismo tiempo; sucumbir a un sin número de distracciones. Este defecto por el que se da golpes de pecho sin misericordia, no es tan grave… Su desconcentración -el abanico de intereses que se abre cada mañana- es, mas bien, una necesidad de ampliar el espectro con el fin de que su curiosidad no se amarre a una sola actividad. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Aumentan la estridencia, los insultos, las mentiras y los engaños; justificaciones amañadas y poses. Usted ha querido encerrarse en su casa pero no puede vivir al margen, sin sentirse conmovido o chocado, alegre o pesimista. Escogerá a quien oye y a quien no, a quien sigue y a quien no; escogerá si conserva el equilibrio o continúa con los nervios de punta: esta es una elección definitiva. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Acuario

Las conversaciones pendientes con su pareja no se han llevado a cabo… Usted quiere evitar roces para no caer en el cuadrilátero de los reclamos. Dejar las cosas así -lo sabe- sería el caldo de cultivo para futuras discusiones muy agrias. Esta semana empezará la conversación con ánimo de conciliar. “El amor es también una luz negociada”. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Piscis

Alrededor de la felicidad surgen preguntas ¿Qué es y si es viable? La felicidad arrastra la idea de lo imposible ante la evidencia de que la vida es difícil. Algunos creen que la alegría es más viable, como la sucesión de “momentos” en los que el regocijo se palpa, el espíritu se eleva y la alegría no cabe en el cuerpo. De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, el mes de Octubre tendrá muchos momentos alegres. Una vela naranja durante los siete días de la semana.