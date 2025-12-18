Tarot de Mavé del 15 al 21 de diciembre lectura de cartas para Géminis y Cáncer y más

Libra: Sus nuevos proyectos marchaban; no había obstáculos ni decisiones ajenas que lo obligaran a cambiar de rumbo… Usted iba por el camino seguro de la rutina, paleando el aburrimiento que sentía a veces por la falta de novedades, las mismas que llegarán esta semana y pondrán su mundo patas arriba. Son afortunadas, luego justifican su desconcierto. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores. Foto: Archivo Particular

GÉMINIS

Está orgulloso de su forma correcta de proceder en un medio laboral que no es el paraíso; competencia feroz, chismes que revolotean, áulicos con sus zalamerías, aterrorizados que impiden cualquier cambio y otros que llevados de su parecer no aceptan razones distintas a las propias, etcétera… Estar ahí, sin morir en el intento, fue una hazaña que no repetirá. Algo hará. Velas rojas, muchas velas rojas.

CÁNCER

Sus memorias de esta época son un recuento de alegrías; días excitantes a la espera del nacimiento el 24, la llegada de los reyes magos por el desierto, trayendo oro, incienso y mirra. La Navidad, época de vacaciones, mañanas heladas, juegos en el bosque, almuerzos a la orilla de un río que tenía agua limpia y estaba rodeado de sauces… En sus memorias de la Navidad no había tanta acumulación de cosas ni el afán de adquirir y mostrar. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

LEO

Esta época es de contrastes; de la animación a la hartera, de la paz a las peleas; tantas bobadas que producen fricciones, porque x o y vino o no vino, trajo o no trajo, etcétera… La sensiblería no ayuda a la paz, así se la invoque en los discursos y novenas. Consciente de esta atmósfera navideña tan volátil, usted estará en el mejor ánimo, sin producir ninguna explosión. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

VIRGO

La Navidad le gusta; le recuerda su infancia feliz, ese trayecto, ya lejano, que le permite seguir resolviendo con picardía los interrogantes de la vida… Hay muchas cosas del acontecer cercano y lejano que le preocupan, pero se concentrará en las luces de colores, en los gratos recuerdos y en el amor que lo rodea. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

LIBRA

Esta es una época de excesos inevitables, afortunadamente para contrastar con su disciplina, que en ocasiones puede ser muy asfixiante… De acuerdo con el diez de copas del Tarot, usted se dará licencia en los horarios, comidas y bebidas y en hablar, sin medir las consecuencias de sus palabras. Además, se reirá de sí mismo. Y tendrá tan buenos resultados con este comportamiento que seguirá igual en los años venideros. Velas rojas, muchas velas rojas.

ESCORPIÓN

De acuerdo con su único arcano, el colgado del Tarot, el número XII, para terminar sus proyectos con éxito depende de las decisiones de otros que aclararán el panorama; así, usted sabrá en dónde pisa… Está muy claro en sus expectativas, en lo que quiere y no quiere, puede y no puede, lo cual determinará cada una de sus actuaciones. Ante esta claridad, las personas responderán de igual manera. Velas naranjas, muchísimas velas naranjas.