Tarot de Mavé del 22 al 28 de septiembre: lectura para Virgo, Libra y demás

Tarot para Virgo

En su trabajo una lluvia de ideas se va materializando con gritería y entusiasmo… Usted que, de acuerdo con su signo de tierra, es una persona ordenada y metódica, se descontrolará en el revuelo creativo, pero al final celebrará. La apatía se superó: se había tomado el espacio laboral con bostezos y mucha pereza. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Libra

A juzgar por las conversaciones preocupadas en voz muy baja y por el esfuerzo colectivo con el fin de mantener el aliento, a todos les preocupa el futuro… Usted se pregunta ¿Qué puede hacer para que los días sean llevaderos y se concentre en lo importante, al margen de tanta insensatez y violencia? Esta es su mayor preocupación. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Escorpión

Las memorias llegan… Aparecen viejos recuerdos llenos de personas, colores y olores. Usted evoca conversaciones alegres, reuniones de trabajo, amores fogosos, varios, y también discusiones que subieron el tono de la voz y terminaron en reconciliaciones para toda la vida. El tiempo ha pasado veloz; esta es su primera conclusión y la segunda, ha tenido suerte de vivir lo vivido. Todo está grabado en las líneas que cruzan las palmas de sus manos. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

Le machacaron la idea de que mostrar los sentimientos era mala educación; lo ideal era la represión emocional, lo cual es una completa locura. Es un milagro, entonces, que las viejas generaciones no estén más perturbadas con una educación que privilegió la frialdad emocional… Usted le está dando rienda suelta a sus sentimientos que tienen mucho peso y distintas tonalidades. Una vela blanca durante los siete días de la semana. muchas velas blancas sin falta

Tarot para Capricornio

Se dice cualquier cosa sin pensar, lo primero que pase por la cabeza… Por esta irresponsabilidad palabrera, las palabras salen atropelladas, groseras, a veces hieren para siempre; promueven mentiras, calumnias, desconfianza y escepticismo; no expresan buenos sentimientos, desconocen la empatía y la generosidad. Usted sí cuida lo que dice y cómo lo dice. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Tarot para Acuario

Al darse cuenta de que algunas personas que eran próximas y muy solícitas, desaparecieron de pronto, por arte de magia, ha pensado que el pragmatismo los motivaba a estar a su lado: necesitaban sus favores, sus consejos y su apoyo. No había afecto que echara raíces y resistiera el paso del tiempo: usted está llegando a esa conclusión. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.