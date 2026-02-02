Tarot de Mavé del 2 al 8 de febrero del 2026

ACUARIO: Hay momentos en los que cae el telón, no cambia nada y en las personas que eran luminosas se descubren defectos difíciles de tolerar… Usted supera estos malos momentos gracias a su entereza; después de tocar fondo sale a la superficie renovado y más fuerte con un impulso inatajable, como el que demostrará esta semana. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Foto: Archivo Particular