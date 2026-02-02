Logo El Espectador
Tarot de Mavé del 2 al 8 de febrero del 2026

Descubra qué mensajes traen los astros para usted en el amor, la salud y la economía, y cómo aprovechar las energías que marcarán su camino esta semana. Una guía espiritual que le ayudará a entender los cambios, tomar mejores decisiones y atraer la armonía que necesita en su vida.

Mavé
02 de febrero de 2026 - 07:30 p. m.
ACUARIO: Hay momentos en los que cae el telón, no cambia nada y en las personas que eran luminosas se descubren defectos difíciles de tolerar… Usted supera estos malos momentos gracias a su entereza; después de tocar fondo sale a la superficie renovado y más fuerte con un impulso inatajable, como el que demostrará esta semana. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.
