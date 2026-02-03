Tarot de Mavé del 2 al 8 de febrero: lectura para Aries, Tauro, Géminis y más

Resume e infórmame rápido

Tarot para Acuario

Hay momentos en los que cae el telón, no cambia nada y en las personas que eran luminosas se descubren defectos difíciles de tolerar… Usted supera estos malos momentos gracias a su entereza; después de tocar fondo sale a la superficie renovado y más fuerte con un impulso inatajable, como el que demostrará esta semana. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Piscis

Por tener el control -que nada se le escape- asumía demasiadas responsabilidades; no delegaba. Empezó entonces a distribuir tareas, confiado en el buen desempeño de sus compañeros y dejó que actuaran a su modo, sin su vigilancia… Los resultados regulares que tiene al frente muestran su falta de acompañamiento y supervisión; el rumbo se perdió. Tomará las riendas de nuevo. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Aries

En el trabajo, de ser un perfeccionista obsesivo, pasó a consentir errores que en otro momento hubiera señalado y permitió que las cosas sucedieran como fuera… Se recrimina por dejar hacer, dejar pasar; no se siente bien con su laxitud. En un acto de responsabilidad consigo mismo volverá sobre sus proyectos con la dedicación y disciplina habituales. Y lo hará antes de que el gallo cante tres veces. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

Tarot para Tauro

Hay que abrir las alas y volar… Quedarse quieto a la espera de lo peor y llenarse de miedo e indignación, al punto de golpear la mesa; así todo se volverá más insoportable y no se llegará a nada. Levantar la vista del suelo y abrir la ventana con el fin de que el aire del amanecer aclare las tinieblas: esto es lo que usted se propondrá y les propondrá a quienes lo rodean. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Sus proyectos de vida se volvieron costumbre… Está perdiendo la pasión que lo hacía lanzarse al pozo; siempre, a pesar de algunos errores y desafueros, su vida era intensa y muy original; no tenía que ir en busca del tiempo perdido. Necesita tomar decisiones urgentes -el Tarot es reiterativo en esto- para empezar nuevos caminos. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Cáncer

El “sálvese quien pueda” se tomó espacios en los que debería primar el sentido colectivo; cada uno busca cómo salirse con la suya e imponer su voluntad; los demás no importan; es la ley del más fuerte que ostenta el poder y lo ejerce como un salvaje; los retumbos y las ondas del egoísmo trascienden las fronteras… Usted piensa que así descendemos en la escala de la evolución. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche, sin falta.