Tarot de Mavé del 2 al 8 de marzo: lectura para Piscis, Aries, Tauro y demás

TAROT PARA PISCIS

En su trabajo los problemas siguen; a veces son inocultables; otras veces se esconden. De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, su primer arcano, desde Enero usted ha luchado contra la inacción; pero bajó la guardia… No se ha resignado, tampoco le ha ganado el miedo; ha entendido que no es el momento para presionar ninguna decisión; el nerviosismo nubla la razón. Y la posibilidad de equivocarse es alta. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

TAROT PARA ARIES

Parece que fue ayer… Repasa varios episodios de su vida; algunos los recuerda con frecuencia, otros aparecen por primera vez. Evoca momentos alegres y actos muy atrevidos en el amor y concluye que no estaba en sus cabales. Su “locura” lo ha hecho cambiar el rumbo con retos de vida o muerte, como los que asumirá esta semana. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

TAROT PARA TAURO

Sus relaciones afectivas cambiaron… Pasó de tener un millón de amigos a tener pocos; no ha sido por intolerancia ni capricho, porque si; alejarse ha sido un proceso reflexivo y largo. Ha visto con sus propios ojos que algunas personas no eran lo que parecían; lo buscaban si era útil para sus propósitos; no les importaba cómo se sentía o estaba. Usted ejerció la libertad de irse o quedarse y se fue… Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

TAROT PARA GÉMINIS

Las redes agitan emociones bravas ¿Cómo ponerse a salvo para cuidar su salud mental? Usted suena iluso por su afán obsesivo de ser independiente con el fin de no dejarse llevar por los fanatismos que chocan en las redes. No quiere dejar que otros lo influencien ni manipulen; no quiere hacer parte del rebaño. Dos velas azules durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

TAROT PARA CÁNCER

Ha estado solo, dedicado a sus ocupaciones y a viejas pasiones que había descuidado y le producen placer. Necesitaba también redefinir el curso de su vida, tomar decisiones y acompañarse consigo mismo. Está pensando en salir al mundanal ruido, volver a participar en conversaciones y encuentros multitudinarios. El confinamiento terminó. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

TAROT PARA LEO

A sus amigos les está encontrando defectos que saltan a la vista con una claridad deslumbrante… Son amigos que lo han acompañado en las buenas y en las malas; toparse con sus defectos no le gusta pero es, sin duda, una prueba de madurez que le asesta un golpe a su perfeccionismo. Sus amigos son personas de carne y hueso, no son perfectos. Ya era hora de aceptar esto. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.