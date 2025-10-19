Tarot de Mavé del 20 al 26 de octubre: lectura para Aries, Tauro, Géminis y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Aries

Usted no cree que los triunfos suceden sólo porque algunas personas exultantes los anuncian; considera que es prudente esperar hasta que la Victoria se asegure y no sea fruto de chispazos momentáneos. En consecuencia, es prudente pues no quiere sufrir desilusiones si las cosas no funcionan y los triunfos no son. Frente a lo que pasa en el mundo y en su vida personal, ha aprendido a ir lento pero seguro. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Tauro

Usted por fin solucionó varios asuntos pendientes que lo tenían pensativo y malgeniado; dijo lo que tenía qué decir e hizo lo que tenía qué hacer y Octubre se aligeró. Ha tenido alegrías y ha sentido el ambiente risueño, como si la fiesta de los niños se hubiera adelantado entre correrías, disfraces y calabazas. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Géminis

Presiente que su imaginación se puede secar; flores marchitas en el estanque, una imagen asustadora… Teme, entonces, que su trabajo resulte flojo, no le interese a nadie, no diga ni proponga nada, no sacuda ni despierte; sea otra tontería sumada a muchas tonterías. Romperá la cadena de estas fantasías negras, como la noche negra, una tela negra… Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Cáncer

Nadie quiere estar en un mal ambiente; el desgano al comenzar y terminar el día así lo evidencia. Para usted no es de bobos buscar la armonía, como creen los buscapleitos. Desde su punto de vista es lo más inteligente y responsable que cualquiera puede hacer. Seguirá propiciando la armonía en su trabajo. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Leo

Las lluvias empezaron… Dan ganas de subir a la montaña para mirar desde arriba, sentir la altura, el aire fresco y contemplar la variedad de plantas que crecen en el páramo y atestiguan el milagro de la naturaleza y de la vida… Y esto se vale para decir que a veces es muy urgente hacer un alto en el camino para pensar; usted lo hará esta semana. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Virgo

Dice que por su timidez necesita volverse invisible. También se calla; en las reuniones deja que otros hablen y a veces ensarten una tontería tras otra… A muchas personas les gustaría que expresara sus puntos de vista frente al acontecer del mundo, hiciera cábalas sobre el futuro y brillara con su sentido del humor que hierve como un volcán debajo de su timidez ¿Qué piensa? Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.