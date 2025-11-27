Tarot de Mavé del 23 al 29 de noviembre: lectura para Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

Usted opina sobre todo y participa en todo; no es indiferente a su entorno; expresa sus puntos de vista con claridad, actúa sin dobleces, no disfraza sus intenciones; pega un grito si las circunstancias lo ameritan y brinca cuando hay motivos de felicidad; a veces también la tristeza lo envuelve en largos silencios. Es una persona muy intensa, si se quiere, pero auténtica. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Cáncer

Algunos lo han llamado tibio y lo han puesto contra la pared con el fin de que diga qué piensa y en qué lado está… Usted nunca ha hecho parte de la masa; es autónomo; no lo arrastra la corriente; no se queda atrapado en las redes. Esta semana, de acuerdo con el As de espadas del Tarot, dejará saber que tiene pensamiento propio, no es una persona sin carácter. Algunos no lo sabían. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Leo

A su alrededor hay ególatras, pendientes de que los alaben; se hacen notar y no se percatan de que hay otros discretos que pueden ser más importantes; de hecho lo son… Usted les dificultará el paso a los ególatras que hasta el último minuto se sienten mejores, desconocen el valor y las contribuciones de los demás e imponen sus relatos. Qué pereza lidiar con estos colosos de mentira. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Virgo

Mientras las nubes cambian de color distintas imágenes de sí mismo llegan en sus recuerdos… Piensa que algunas veces ha debido ser más claro con el fin de que lo conocieran y conocieran sus puntos de vista. Otras veces concluye que ha sido valiente para enfrentar problemas y personas que le cerraron el paso. Usted ha sido valiente muchas veces. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Libra

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, usted dejó su imparcialidad para pronunciarse sobre varios asuntos… En algunos fue directo al punto con acierto; varios lo reconocen así. En otros se equivocó a pesar de la seguridad con la que hizo sus pronunciamientos. Algunas personas, entonces, tienen reclamos guardados en la manga. Esta semana… Velas blancas, muchas velas blancas.

Tarot para Escorpión

El mal ambiente que se generó a su alrededor no es obra del azar… Sus comentarios filudos pusieron a varios a la defensiva; estas personas se han sentido contra la pared por cuenta de sus palabras ardientes como llamas… De allí que algunos estén escondidos -no sabe dónde- no le den la cara, no se acerquen ¿Qué piensa? Velas blancas, muchísimas velas blancas.