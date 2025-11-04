Tarot de Mavé del 3 al 9 de noviembre: lectura para Escorpión, Sagitario y demás

No te pierdas lo que dijo el Profesor Salomón Foto: pixabay

Tarot para Escorpión

No le interesa recordar algunos episodios del pasado pues le caerían ladrillos sobre la cabeza… Durante esta semana le mencionarán viejos sucesos; se los pondrán de presente. Usted confirmará, entonces, que fueron encerronas de las que salió ileso y a tiempo, qué suerte. El pasado, pasado. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

La luz muy blanca de estos días recuerda la cercanía del invierno en el hemisferio norte. Trae la sensación de llegar a la cima, alcanzar la meta y continuar el camino. Es momento de evaluación; lo que hizo, no hizo, los sueños aplazados, los pendientes y todas las cosas buenas que la vida trajo. Usted no ha perdido el tiempo pero le alegra que el año esté llegando a su final. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

Tarot para Capricornio

Tiene buena comunicación con pocas personas; nadie diría que es así pues se expresa con gran facilidad… Piensa que comunicarse de verdad es hablar sobre diversos temas sin tapujos ni trampas para mostrar quien es más audaz y gana en las controversias. Es sentir que las palabras comparten sentimientos, emociones y preocupaciones, ayudan a entender lo que pasa y a construir el futuro. Usted se comunica con pocas personas; que las hay, las hay. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Acuario

De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, usted no sabe si ha sido así o es peor ahora… Abundan las mentiras, trucos y trampas; la transparencia es una palabra manoseada como tantas. A usted lo agota permanecer alerta, que no se le escape nada, dudar de lo que ve y oye, medir el alcance de las frases y leer entre líneas para descubrir libretos ocultos. Esto también agota a muchos. Velas naranjas, muchas velas naranjas.

Tarot para Piscis

Los años no pasan en vano… Con el tiempo usted reconoce cómo varias cosas que antes le importaban hoy lo tienen sin cuidado; por ejemplo, ya no se afana por gustarle a todo el mundo; no está en función de encantar a los demás con el fin de que lo incluyan en el grupo w, x o y; esto no le preocupa. La libertad es la prioridad. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Tarot para Aries

Algunas personas han opinado a la ligera sobre sus actuaciones, desconociendo su versión de los hechos, la otra cara de la moneda… En vista de que usted no habla de sus cosas- es muy reservado- da pie para que los demás hagan interpretaciones libres acerca de su forma de proceder. Romperá su silencio, contará su historia y quienes creían saber todo, no saben nada. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.