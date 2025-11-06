Tarot de Mavé del 3 al 9 de noviembre: lectura para Tauro, Géminis, Cáncer y más

Leo:l a¿a , pero otra Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Tauro

El fin del año se acerca… Usted quiere hacer un paréntesis tranquilo y largo para desconectarse de tanto alebreste. Quiere sentir cómo el futuro se abre paso entre nubes de colores azul claro, blanco y amarillo, con la esperanza de un mejor mañana. En palabras de Pablo Neruda: “ El futuro …espacio color de tierra/, color de nube/, color de agua, de aire/ …espacio blanco para toda la nieve y para toda la música”. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Está aburrido de los mismos temas, de que se hable sobre los mismos personajes y se llegue a la sin salida. Usted trata de poner asuntos distintos sobre la mesa pero la conversación regresa a los mismos puntos: la incertidumbre, la exasperación, la hartera, no saber qué hacer ni qué puede pasar. El mundo loco, loco… Las personas hablan de lo mismo pues necesitan compartir su preocupación y desconcierto; necesitan vislumbrar salidas. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Cáncer

A usted le preocupa no perder la alegría que abre caminos, aligera el espíritu, conjura la solemnidad y acerca a las personas. Según una antigua leyenda esquimal, la alegría se oye en las noches frías del Ártico; es un sonido de campanas, leve cuando empieza el día y en las noches se vuelve intenso para no dejarse silenciar por las ventiscas. Le preocupa no perder la alegría. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Leo

Usted hace infinidad de cosas bien. Este año su hiperactividad ha confirmado su liderazgo con resultados inmejorables y menciones de honor por su ingenio y audacia; ha recibido también propuestas que lo tienen pensativo… Con su energía concentrada en el universo laboral su mundo afectivo pasó a segundo plano: esta es la razón de su malestar. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Virgo

Usted aprovechará los coletazos de la fiesta de los muertos del 1 de Noviembre, que seguirán esta semana… Su Tarot anota que esta celebración acerca los mundos, el cielo y la tierra, y anima las conversaciones entre vivos y muertos, con flores de cempasúchil color naranja, crisantemos, alhelíes y bebidas espirituosas. Esta fiesta recuerda los misterios gozosos; la vida no es sólo andar por un valle de lágrimas. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Libra

De acuerdo con el As de copas del Tarot, su único arcano, contrario a su temperamento mesurado que lo lleva a decir lo correcto, últimamente ha cometido desafueros; se le ha visto muy alterado… Siempre ha abogado por el respeto a las distintas maneras de pensar; detectará el peligro de caer en actitudes dominantes; es consciente de su intemperancia. Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.