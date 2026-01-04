Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis de la semana del 05 al 11 de enero de 2026

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante esta semana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mavé
04 de enero de 2026 - 07:30 p. m.
Capricornio: De acuerdo con el dos de espadas del Tarot, su primer arcano, el ambiente de los últimos meses fue convulsionado: intransigencia, inconformidad, peleas. En medio de las corrientes usted trató de no oír tantas voces destempladas que enloquecían, alboroto duro… Su propósito para el 2026, un año que dará luz como las luciérnagas, será cuidar el ambiente, mantener la serenidad, pensar. Velas amarillas, muchas velas amarillas.
Foto: Archivo Particular

Temas recomendados:

Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis

Tarot de Mavé del 5 al 11 de enero

Tarot del 5 al 11 de enero

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.