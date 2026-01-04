Tarot de Mavé gratis de la semana del 05 al 11 de enero de 2026

Capricornio: De acuerdo con el dos de espadas del Tarot, su primer arcano, el ambiente de los últimos meses fue convulsionado: intransigencia, inconformidad, peleas. En medio de las corrientes usted trató de no oír tantas voces destempladas que enloquecían, alboroto duro… Su propósito para el 2026, un año que dará luz como las luciérnagas, será cuidar el ambiente, mantener la serenidad, pensar. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Foto: Archivo Particular