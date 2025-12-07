Tarot de Mavé gratis de la semana del 07 al 13 de diciembre del 2025

Tarot de Mavé del 07 al 13 de diciembre del 2025: las cartas ya hablaron y traen mensajes profundos para tu camino. Esta semana las energías se mueven con fuerza, abriendo puertas, revelando verdades y guiándote hacia decisiones más conscientes. ¿Estás preparado para descubrir lo que el universo tiene reservado para ti?