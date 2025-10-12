Tarot de Mavé gratis de la semana del 13 al 19 de octubre

PISCIS: Alrededor de la felicidad surgen preguntas ¿Qué es y si es viable? La felicidad arrastra la idea de lo imposible ante la evidencia de que la vida es difícil. Algunos creen que la alegría es más viable, como la sucesión de “momentos” en los que el regocijo se palpa, el espíritu se eleva y la alegría no cabe en el cuerpo. De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, el mes de Octubre tendrá muchos momentos alegres. Una vela naranja durante los siete días de la semana.

