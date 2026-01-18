Tarot de Mavé gratis de la semana del 19 al 25 de enero de 2026

Capricornio: Lo normal es evitar temas polémicos -la mayoría lo son-, no contestar preguntas o hacerlo a medias y quedar bien con todos, lo cual supone estar al lado de unos u otros, según convenga. Usted es la antítesis de esto, dice lo que piensa y varias personas harán lo mismo; en un ambiente enrarecido, contaminado por traiciones y mentiras. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Foto: Archivo Particular