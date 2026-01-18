Logo El Espectador
Entretenimiento
Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis de la semana del 19 al 25 de enero de 2026

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 19 al 25 de enero de 2026.

Mavé
18 de enero de 2026 - 07:30 a. m.
Capricornio: Lo normal es evitar temas polémicos -la mayoría lo son-, no contestar preguntas o hacerlo a medias y quedar bien con todos, lo cual supone estar al lado de unos u otros, según convenga. Usted es la antítesis de esto, dice lo que piensa y varias personas harán lo mismo; en un ambiente enrarecido, contaminado por traiciones y mentiras. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.
Foto: Archivo Particular

