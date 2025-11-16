Tarot de Mavé gratis de la semana del al 17 al 23 de noviembre

Capricornio: Como su extroversión le ha traído dolores de cabeza decidió no mostrar sus proyectos… Les abrió la puerta a personas entrometidas que opinaron sobre si usted actuaba bien o mal; hablaban sin saber. También quedó atónito al ver cómo algunos copiaron sus ideas con el pretexto de que la originalidad no existe. Ahora, si le preguntan qué está haciendo, sube los hombros y no dice nada. Velas azules, muchas velas azules.

Foto: Archivo Particular