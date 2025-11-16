Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis de la semana del al 17 al 23 de noviembre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 19 al 25 de enero.

Mavé
16 de noviembre de 2025 - 07:30 p. m.
Capricornio: Como su extroversión le ha traído dolores de cabeza decidió no mostrar sus proyectos… Les abrió la puerta a personas entrometidas que opinaron sobre si usted actuaba bien o mal; hablaban sin saber. También quedó atónito al ver cómo algunos copiaron sus ideas con el pretexto de que la originalidad no existe. Ahora, si le preguntan qué está haciendo, sube los hombros y no dice nada. Velas azules, muchas velas azules.
Foto: Archivo Particular

Temas recomendados:

Tarot

Tarot gratis

Mavé

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.