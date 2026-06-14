Tarot de Mavé gratis: del 15 al 21 de junio de 2026

Géminis: Pasar de la preocupación a la ocupación… En las últimas semanas usted dejó que todo siguiera sin su intervención. De acuerdo con el As de espadas del Tarot, se sobrepondrá a las encrucijadas del presente y retomará su trabajo con el entusiasmo que se había escondido entre nubes; dará tres pasos al frente. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Foto: Archivo Particular