Tarot de Mavé gratis: del 15 al 21 de junio de 2026

Conozca las predicciones de los astros para el amor, la salud y las finanzas, y descubra cómo la energía de la semana puede ayudarle a encontrar equilibrio, tomar mejores decisiones y potenciar su bienestar.
Géminis: Pasar de la preocupación a la ocupación… En las últimas semanas usted dejó que todo siguiera sin su intervención. De acuerdo con el As de espadas del Tarot, se sobrepondrá a las encrucijadas del presente y retomará su trabajo con el entusiasmo que se había escondido entre nubes; dará tres pasos al frente. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.
Foto: Archivo Particular