Tarot de Mavé gratis: del 16 al 22 de marzo para Piscis, Aries, Tauro y más

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Tarot para Piscis

Su hipersensibilidad… Usted siente el calor, el frío, las ventiscas y los dolores del prójimo. A veces quisiera no sentir como las piedras para no conmoverse; pero son más las veces en que su hipersensibilidad le da motivos de alegría: lo acerca a los demás y lo compromete con el futuro del mundo; no es indiferente. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Tarot para Aries

El trabajo en equipo funciona de manera disciplinada y eficiente con buenos resultados. Sirvió, entonces, su empeño por trabajar hombro a hombro, venciendo la competencia egoísta con el fin de reconocer los éxitos ajenos y estimular en cada quien lo mejor para que todos ganen y las cosas se hagan bien. Sí se pudo. Dos velas amarillas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Tarot para Tauro

La terquedad es su distintivo; lo ha llevado al éxito en la medida en que usted no desiste a la primera dificultad, persevera y demuestra que sus metas son viables, no son caprichosas. Sin embargo, algunas veces ignora la realidad y va a tropezones… ¿Por insistir tercamente en algunos de sus proyectos acabará en el muro de las lamentaciones? El Tarot pregunta. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Géminis

Tendrá una semana relajada… Su Tarot evoca imágenes como sentarse en la playa, mirando el mar, cuando calienta el sol o caminar por un bosque, recitando a García Lorca: “Verde que te quiero verde/ Verde viento. Verdes ramas./ El barco sobre la mar/ y el caballo en la montaña/”. Finalmente usted tomó decisiones, corrió riesgos y se sobrepuso a las críticas. Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

Tarot para Cáncer

No duda de lo que algunas personas le dicen; supone que le hablan con la verdad… Últimamente ha descubierto juegos tramposos que usted no haría; no concibe usar máscaras ni antifaces para ocultar las verdaderas intenciones. Después de conversaciones engañosas que le mostrarán el doblez de varios, se pondrá en guardia contra la ingenuidad. La vida no es rosa. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

Tarot para Leo

Volver al pasado… Recuerda vivencias alegres de su infancia y juventud. En las últimas semanas ha viajado por el pasado, echando globos a media tarde y algunas madrugadas; ha recordado nítidamente conversaciones y canciones, caras y muchos amores ¿Viaja al pasado porque el presente le parece invivible? El Tarot pregunta dos veces. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.