Tarot de Mavé gratis del 2 al 8 de marzo del 2026

Descubra qué mensajes traen los astros para usted en el amor, la salud y la economía.

Mavé
01 de marzo de 2026 - 07:30 p. m.
PISCIS: En su trabajo los problemas siguen; a veces son inocultables; otras veces se esconden. De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, su primer arcano, desde Enero usted ha luchado contra la inacción; pero bajó la guardia… No se ha resignado, tampoco le ha ganado el miedo; ha entendido que no es el momento para presionar ninguna decisión; el nerviosismo nubla la razón. Y la posibilidad de equivocarse es alta. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.
