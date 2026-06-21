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Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis: del 22 al 28 de junio de 2026

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Mavé
21 de junio de 2026 - 07:30 p. m.
Géminis: Cuando las cosas se complican, los pesimistas se vuelven más pesimistas; se quejan, no ven nada bueno y dejan a su paso una estela de negativismo. Estas personas -algunas muy cercanas- con su andar desganado y cabeza agachada tapan el sol. Usted, en cambio, se encuentra entre los entusiastas que todos los días salen a conquistar el mundo. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.
Foto: Archivo Particular

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