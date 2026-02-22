Publicidad

Home

Entretenimiento
Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis del 23 de febrero al 01 de marzo

Descubra qué le deparan los astros en el amor, la salud y el dinero, y aprenda a sacar provecho de las energías que influirán en su semana. Una guía espiritual pensada para comprender los cambios, tomar decisiones acertadas y atraer el equilibrio que su vida necesita.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mavé
22 de febrero de 2026 - 07:30 p. m.
PISCIS: En medio del zaperoco varios consultan su opinión sobre distintos temas; usted responde con serenidad, no se deja provocar; no dice cosas de las cuales podría arrepentirse… En estos momentos, un presente parecido a lenguas de fuego, su actitud reflexiva y serenidad son puntos a favor. Una vela morada durante los siete días de la semana, sin falta.
Foto: Archivo Particular

Temas recomendados:

Tarot de Mavé gratis

Tarot de Mavé

Tarot de la semana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.