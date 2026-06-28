Tarot de Mavé gratis: del 29 de junio al 5 de julio de 2026

Cáncer: El eterno dilema: insistir, una vez más, en que algunos proyectos sigan o dejarlos a un lado; usted hizo lo que pudo… No tiene sentido repetir la escena, cometer los mismos errores, relacionarse con quienes no son confiables y sufrir el retraso a propósito de las metas para que no se cumplan. Continuar por esta senda no es prometedor. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Foto: Archivo Particular