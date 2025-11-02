Tarot de Mavé gratis del 3 al 9 de noviembre del 2025

Escorpión: No le interesa recordar algunos episodios del pasado pues le caerían ladrillos sobre la cabeza… Durante esta semana le mencionarán viejos sucesos; se los pondrán de presente. Usted confirmará, entonces, que fueron encerronas de las que salió ileso y a tiempo, qué suerte. El pasado, pasado. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

