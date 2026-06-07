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Tarot de Mavé

Tarot de Mavé gratis: del 8 al 14 de junio de 2026

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Mavé
07 de junio de 2026 - 07:29 p. m.
Géminis: Ha tenido días en los que el pesimismo le pisaba los talones… De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, la cuestión no es entre optimismo y pesimismo. Frente a los hechos incontrovertibles de la realidad no es fácil mantener el ánimo; es una hazaña que exige voluntad y resistencia. Usted está en eso. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.
Foto: Archivo Particular

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