Tarot de Mavé gratis: del 8 al 14 de junio de 2026

Géminis: Ha tenido días en los que el pesimismo le pisaba los talones… De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, la cuestión no es entre optimismo y pesimismo. Frente a los hechos incontrovertibles de la realidad no es fácil mantener el ánimo; es una hazaña que exige voluntad y resistencia. Usted está en eso. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Foto: Archivo Particular