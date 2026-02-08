Logo El Espectador
Tarot de Mavé gratis del 9 al 15 de febrero del 2026

Descubra qué mensajes traen los astros para usted en el amor, la salud y la economía, y cómo aprovechar las energías que marcarán su camino esta semana. Una guía espiritual que le ayudará a entender los cambios, tomar mejores decisiones y atraer la armonía que necesita en su vida.

Mavé
08 de febrero de 2026 - 07:30 p. m.
Acuario: Su visión estratégica hizo que empezara a mirar más allá del presente oscuro y difícil; superó el corto plazo que tantas veces significa la sin salida y el abanico de posibilidades se abrió. La estrechez de miras y el corto plazo no son lo suyo. Sus proyectos de vida avanzarán, lo cual es increíble para quienes están desesperados con la lentitud; las horas van a paso de tortuga. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.
