Tarot de Mavé gratis del 9 al 15 de febrero del 2026

Acuario: Su visión estratégica hizo que empezara a mirar más allá del presente oscuro y difícil; superó el corto plazo que tantas veces significa la sin salida y el abanico de posibilidades se abrió. La estrechez de miras y el corto plazo no son lo suyo. Sus proyectos de vida avanzarán, lo cual es increíble para quienes están desesperados con la lentitud; las horas van a paso de tortuga. Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

Foto: Archivo Particular