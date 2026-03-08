Publicidad

Tarot de Mavé gratis del 9 al 15 de marzo del 2026

Descubra qué le deparan los astros en el amor, la salud y el dinero durante esta semana. Las predicciones le ayudarán a entender las energías que lo rodean y a aprovecharlas a su favor para tomar decisiones más acertadas, fortalecer sus relaciones y encontrar mayor equilibrio y bienestar en su vida diaria.

Mavé
08 de marzo de 2026 - 07:30 p. m.
PISCIS: Empezarán las volteretas con el fin de resolver varios asuntos, lo que para usted es fácil… Se enorgullece con razón de tomar decisiones bajo presión y de su carácter que le ha permitido ser independiente de pensamiento, palabra y obra, en este tiempo cuando la uniformidad es la aspiración de muchos. A pesar de su independencia sería clave consultar otras opiniones. Velas blancas, muchas velas blancas.
