Tarot de Mavé: lectura de cartas del 2 al 8 de marzo para Virgo, Libra, Sagitario y más

TAROT PARA VIRGO

Lo mejor es lo que sucede, como afirma la sabiduría popular… Sus proyectos dieron un vuelco; algunos se detuvieron, con la frustración de haber perdido el tiempo y la temible sensación de quedar en el aire. Hoy sus nuevos proyectos avanzan y varias personas se quieren unir, aceptando sus condiciones. Las escogerá con sumo cuidado; sus tropiezos se debieron a compañías equivocadas. Velas moradas, muchas velas moradas, sin falta.

TAROT PARA LIBRA

La inseguridad lo zarandea y a veces lo tumba… Muchas personas reconocen en usted su capacidad de reaccionar tranquilamente en las peores circunstancias y de actuar con mesura sin cometer arbitrariedades; reconocen su disposición a no perder la fe en el genero humano y tampoco la esperanza. Es inconcebible, entonces, que pueda volverse un mar de dudas. El desconocimiento recurrente de sus cualidades debe terminar ¿No le parece? Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

TAROT PARA ESCORPIÓN

Todos vamos en la misma nave por un mundo desquiciado… Reconocer esto es aceptar lo que está pasando que nos asusta y nos indigna por la violencia y destrucción sin límites y la tiranía de los poderosos que avanzan sin que nada los detenga; hacen atrocidades y mienten con cinismo; muchos les creen… Frente a esto, resistir siempre: es lo que usted piensa. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

TAROT PARA SAGITARIO

De acuerdo con el Rey de copas del Tarot, usted observa con agudeza lo que pasa; se da cuenta de los errores cometidos, la negligencia, el desperdicio de oportunidades, etcétera, etcétera. Observa todo desde la lejanía… Podría compartir sus apreciaciones lúcidas y su perspectiva de futuro; les mostraría a muchos cosas que no son evidentes a primera vista y que usted sí ve ¿Qué piensa? Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

TAROT PARA CAPRICORNIO

Usted será una voz disonante. No puede quedarse callado frente a lo que no comparte; hablar producirá malestar en sus interlocutores; algunos se sentirán señalados… Desde hace muchísimo tiempo decidió expresarse sinceramente en todos los frentes de su vida y asumir las consecuencias. No será la primera vez. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

TAROT PARA ACUARIO

El frío le despeja la mente para pensar muy bien las cosas… Aprovechará, entonces, los días fríos que han anunciado los meteorólogos con el fin de tomar decisiones sin llamarse a engaños, a sabiendas de que estas serán el comienzo de un largo camino que lo pondrá a prueba; seguirá haciendo camino al andar. Su realismo será su escudo de salvación. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.