Tarot de Mavé para Escorpión y más: lectura de cartas del 17 al 23 de noviembre

Tarot para Escorpión

Lleva algunas semanas evitando choques; ha respirado profundamente, inhalar, exhalar, inhalar y se ha detenido a mirar las montañas, ese cerco protector, convencido de que no vale la pena engancharse en peleas ¿Para qué? Esta semana no se quedará callado ante el aumento y calibre de los despropósitos; su silencio pasaría de la sensatez a la cobardía. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Sagitario

Es preciso salir de su zona de confort … Ha saltado al vacío otras veces y en vista de los descubrimientos, el pavor que sentía en la antesala de las decisiones se diluyó. Superados los riesgos, ha subido siempre un peldaño en la escalera de la evolución. Este año ha seguido la rutina al pie de la letra; la perspectiva de las novedades, lo anima. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

Tarot para Capricornio

Como su extroversión le ha traído dolores de cabeza decidió no mostrar sus proyectos… Les abrió la puerta a personas entrometidas que opinaron sobre si usted actuaba bien o mal; hablaban sin saber. También quedó atónito al ver cómo algunos copiaron sus ideas con el pretexto de que la originalidad no existe. Ahora, si le preguntan qué está haciendo, sube los hombros y no dice nada. Velas azules, muchas velas azules.

Tarot para Acuario

Si habla le hacen caso ¿Por qué? A usted no le gusta ser el mandamás que ejerce autoridad sobre sus dominios y clama obediencia… La razón de su innegable ascendiente sobre otros es que da buen ejemplo; usted inspira y mueve y por eso se gana el respeto de los demás; muchas personas le creen. Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

Tarot para Piscis

¿Y ahora qué? Es lo que se pregunta después de esforzarse por concretar sus proyectos venciendo el cansancio y el escepticismo; este año ha tenido varias mañanas sombrías… Para finalizar con éxito sus proyectos, que involucran a otros, les corresponde a ellos asumir riesgos e incomodidades, decidir y hacer. Usted ha hecho la tarea; esperará entonces con tranquilidad. Velas verdes, muchas velas verdes, sin falta.

Tarot para Aries

Como decía Thomas Hobbes: “El hombre es un lobo para el hombre”… Usted se aburrió de que lo engañen como si fuera un tonto de capirote; las mentiras y las trampas son el pan de cada día, el camino es culebrero. De acuerdo con el As de espadas del Tarot, combatirá su ingenuidad; no hará la oda a la tontería. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.