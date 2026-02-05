Tarot de Mavé para Leo, Virgo, Libra y más: lectura de cartas gratis

ARIES: Resultó metido en varios enredos por cuenta de los provocadores que no descansan en Navidad; siguen haciendo daño… Pasan por su mente varios personajes que cruzan líneas rojas, no respetan las reglas ni la convivencia, explotan y maltratan; no es su caso. Después de aclarar los enredos -cosa que hará el miércoles- se liberará de señalamientos injustos y personas que no valoraban su presencia. Velas rojas, muchas velas rojas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Leo

De acuerdo con el seis de bastos, al revés, no está bien que el trabajo sea lo único que importa e invada todos los espacios de su vida. En el trabajo tampoco está bien pasar por alto cosas frente a las cuales se rebelaba hace tiempo o volverse controlador, exigente y sarcástico, el más temido por sus compañeros… Replanteará su actitud frente al trabajo. Una vela verde durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Virgo

Hay tiranía, violencia, corrupción… Sería milagroso encontrar la vara que abrió el mar en dos, alejó el meteorito que estaba a punto de estrellarse contra la tierra y derribó la torre de Babel en la que muchos estaban hablando en lenguas extrañas, aislados y confundidos. En la vorágine del presente dichas fantasías se cuelan… Muchas veces, como hoy, usted ha querido cambiar el mundo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Libra

De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, algunas personas, abusando de su buena fe, lo encierran en redes y trampas… Usted no puede ser ingenuo; tendrá que abrir los ojos, estar alerta y actuar por cuenta propia; esto último sobretodo pues debe resolver asuntos que tienen repercusión colectiva, con la mayor independencia, sin inclinarse a favor de quienes lo manipulan con cuentos chinos ¿Qué piensa? Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Escorpión

Usted dice lo que piensa y siente; por ejercer esta libertad le caen encima… Y no es fácil aunque debería estar acostumbrado. A pesar de que la franqueza es el centro de muchos discursos, a la mayoría de las personas no les gusta que les digan las cosas con sinceridad, de frente. Esta semana sus palabras saldrán desde muy adentro, como una catarata. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Sagitario

Usted no habla… Si hablara y expusiera sus buenos argumentos y razones ayudaría, por ejemplo, a que otras personas entendieran lo que está pasando en el mundo; por qué está pasando; cerca y lejos... Si compartiera su forma de vida podría lograr también que otros se preocuparan más por ser que por tener ¿Qué hará? Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Capricornio

Usted está logrando sus metas paso a paso; la premura no lo estaba llevando a ninguna parte. Está terminando cada jornada con satisfacción por el deber cumplido y mucha alegría. Está sumando su talento al de otras personas para crear colectivamente y en este compartir se está enriqueciendo intelectual y emocionalmente; se está llenando de buenas razones para avanzar. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.